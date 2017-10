Usa lábios vaginais e quisto para fazer cola

5/10/2017 04:08 - Modificado em 5/10/2017 04:08

Mulher usou tecido vaginal retirado em operação para fazer peça de joalharia.

Tracy Kiss, modelo e blogger de Londres, no Reino Unido há vários anos que se queixava de dores na vagina. Em várias atividades do dia-a-dia, a jovem sentia desconforto mas por vergonha nunca tinha consultado um médico. Quando a dor se tornou insuportável, Tracy resolveu finalmente ir a um especialista. Foi então que descobriu que tinha um quisto nos lábios vaginais, causado por ter demasiado tecido nesta área dos genitais. “Usar roupa interior, calças de ganga, andar de bicicleta e sentar-me em superfícies duras sempre foi muito desconfortável. E eu nunca percebi que era porque os meus genitais eram diferentes do normal, se é que há tal coisa”, conta a jovem modelo à Teen Vogue. O médico explicou a Tracy Kiss que os seus pequenos lábios eram maiores do que os grandes lábios, o que lhe causava irritação na vagina e criava quistos. Caso a jovem não se submetesse a uma cirurgia para corrigir o tamanho dos lábios vaginais, iria continuar a ter quistos nos genitais. Enquanto pensava na hipótese da cirurgia, a jovem desenvolveu outro quisto e foi aí que tomou a decisão de se submeter a uma labioplastia. O procedimento transformou-lhe a vida e a jovem só desejava que lhe tivessem transmitido mais informações sobre a saúde vaginal quando era mais nova. Considerando que foi uma vitória, Tracy pediu para ficar com o quisto e o excesso de tecido vaginal removido. “Perguntei ao meu cirurgião se podia ficar com os meus lábios vaginais num frasco, como troféu por já não ter dores ele disse que sim”, conta. Passado um ano o tecido vaginal começou a escurecer e a encolher, pelo que Tracy quis que o troféu fosse para sempre. Por isso decidiu transformar os lábios vaginais removidos numa peça de joalharia.