Instagram: Os seus seguidores poderão votar nas Stories que publicar

5/10/2017 04:00 - Modificado em 5/10/2017 04:00

Instagram introduziu uma novidade nas suas Stories que torna estas publicações um pouco mais interativas. Ao criar uma Story, o utilizador poderá escolher um sticker que lhe permita associar à imagem ou vídeo que publicar uma pequena votação.

A capacidade está disponível na área dedicada aos stickers quando está prestes a publicar uma Story. Pode depois ir vendo os resultados da votação entre a lista de seguidores que viram a sua publicação.

Como refere o The Verge, a introdução desta novidade promete tornar as Stories ainda mais populares entre os seguidores do Instagram. As publicações efémeras têm tido um crescimento bastante consistente na plataforma, sendo já uma das formas preferidas de partilha entre os utilizadores do Instagram.