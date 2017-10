A mais jovem atriz a receber um Óscar vai lançar um livro

5/10/2017 03:58 - Modificado em 5/10/2017 03:58

A atriz Quvenzhane Wallis mostrou ser um prodígio ao receber o Óscar de melhor atriz pela sua participação no filme ‘Beasts of the Southern Wild’, em 2013. Quatro anos depois, a atriz volta a ser notícia ao dar inicio à sua carreira como escritora.

Aos 14 anos, Quvenzhane vai lançar o seu primeiro livro. ‘Shai & Emmie Star in Break an Egg’ é o nome da obra que conta a história de duas amigas e dos preparativos para estrearem uma peça de teatro. A pequena artista não fica por aqui e, no final do ano, lança um novo livro, ‘A Night Out With Mama’, sobre a época em que trabalhou nas gravações de ‘Beasts of the Southern Wild’.

“Ler é uma das minhas coisas preferidas”, contou a atriz, durante um evento de divulgação da obra.