AGEPC-CV promove workshop “A Câmara Municipal da Praia no Desenvolvimento do meu bairro”

5/10/2017 03:55 - Modificado em 5/10/2017 03:55

A Associação de Gestores, Empresários e Profissionais Católicos de CV- AGEPC- CV dá seguimento a mais uma série de Workshops. A iniciativa conta com a parceria da Câmara Municipal da Praia e da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus.

O workshop intitulado “A Câmara Municipal da Praia no Desenvolvimento do meu bairro” tem enfoque no IUP e realiza-se hoje, dia 5 de Outubro, quinta-feira, no auditório do Liceu Manuel Lopes, em Calabaceira.

A apresentação do workshop estará a cargo do Doutor Virgílio Évora e conta com a presença do Presidente da CMP, Dr. Óscar Santos e do Pároco da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Padre Carlos Varela.