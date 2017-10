15º Encontro dos Ministros das Tecnologias e Telecomunicações e das TIC’s da CEDEAO

5/10/2017 03:51 - Modificado em 5/10/2017 03:51

A cidade da Praia acolhe no próximo dia 06 o 15º Encontro dos Ministros das Tecnologias e Telecomunicações de Informação e Comunicação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

O 15º Encontro dos Ministros das Tecnologias e Telecomunicações e das TIC’s da CEDEAO é preparado pelos peritos dos 15 países da Comunidade Oeste Africana e deverá debruçar-se sobre a Agenda Digital Comum para o quinquénio 2018/2023.

Na sequência deste encontro, o Ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves, realizou no dia 02 a abertura da reunião preparatória. O governante considera tratar-se de “um momento importante para a afirmação da comunidade no contexto africano e internacional, daí a necessidade de desenvolver infra-estruturas, harmonizar políticas e o quadro regulamentar”.

O Ministro acredita que a construção do Parque Tecnológico na cidade da Praia irá permitir uma evolução sustentada do país tecnologicamente e em sintonia com toda a sub-região.