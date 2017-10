“The Guardian” coloca Kenny Rocha entre os 60 melhores jovens talentos do mundo

O jornal Inglês “The Guardian” inscreveu o nome de Kenny Rocha como sendo um dos melhores jovens jogadores da actualidade, numa lista com 60 nomes.

O conceituado jornal coloca o jogador de São Vicente numa lista restrita de jogadores que prometem vir a dar que falar futuramente. Kenny Rocha, de 17 anos, enverga as cores do Saint Étienne de França, clube que milita na primeira divisão, e em Novembro de 2016 assinou o seu primeiro contrato profissional com a estreia na principal equipa a chegar em Fevereiro deste ano.

Nesta época desportiva, o jovem jogador ainda não foi chamado nenhuma vez pelo treinador espanhol O. Garcia à equipa principal, mas já vê o seu nome ligado à lista de potenciais jovens promessas para o futuro do futebol mundial.

O mesmo jornal coloca ainda o médio cabo-verdiano como sendo um dos jogadores seguidos pelo Manchester City, clube orientado por Pep Guardiola.