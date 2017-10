Duba entra na História do Ottawa Fury FC

5/10/2017 03:45 - Modificado em 5/10/2017 03:47

Duba entra na História do Ottawa Fury FC Clube que milita no segundo escalão do futebol profissional dos EUA e Canadá

Steevan dos Santos ou Duba, entrou recentemente na história do Clube ao apontar cinco golos em cinco jogos consecutivos e, desta feita, alcançou nove tentos na Liga USL Pro, tornando-se no jogador do Clube a marcar mais golos numa época.

O jogador cabo-verdiano de 27 anos conseguiu este feito no empate a uma bola frente ao Charleston Battery, jogo a contar para a trigésima jornada do campeonato, onde o Clube ocupa a modesta 13ª posição com 34 pontos.

O golo do jogador que já vestiu as cores do Mindelense em Cabo Verde, chegou à passagem dos 16 minutos mas viria a revelar-se insuficiente para manter a equipa na luta para o play-off, devido ao empate cedido ao conjunto forasteiro aos 85 minutos. Com um resultado de 37 golos marcados e 40 sofridos, a equipa que disputa o Grupo A de subida para a primeira divisão, está a sete pontos dos lugares de acesso ao play-off.