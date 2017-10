Governo anuncia plano de emergência para responder à seca

5/10/2017 03:48 - Modificado em 5/10/2017 03:48

O Governo cabo-verdiano vai aprovar um plano de emergência de 7 milhões de euros para mitigar os efeitos da seca e do mau ano agrícola, anunciou hoje o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

“Estamos a prever um montante de mais de 7 milhões de euros, mas ainda estamos no início. Temos um planeamento macro e vamos ter depois de fazer o planeamento operacional bastante territorializado”, disse Gilberto Silva.

O ministro visita hoje vários concelhos do interior da ilha de Santiago acompanhado pelo representante do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), Rémi Nono, para avaliar a situação do ano agrícola, marcado pela escassez de chuva.

O ministro assinalou que “as previsões de chuva falharam” e Cabo Verde regista “um dos piores anos” em termos de seca e uma situação agrícola “bastante má”.

“O plano vai ter um caráter concreto nos concelhos de modo a podermos mitigar os efeitos da seca e do mau ano agrícola”, acrescentou.

O financiamento do plano deverá ser mobilizado entre os “habituais parceiros internacionais de desenvolvimento” [UE, Banco Mundial, Nações Unidas, entre outros] de Cabo Verde com o apoio técnico da FAO, segundo o ministro.

O ministro estima que 17.200 famílias, cerca de 62% das famílias rurais, serão diretamente afetadas pelo mau ano agrícola

Lusa