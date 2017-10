Achadinha: Centro de Saúde desactivado para obras de correcção

Depois de várias reivindicações por parte dos utentes e profissionais da saúde, o Centro de Saúde da Achadinha na cidade da Praia vai receber obras de correcção.

Com apenas sete anos de vida, o Centro de Saúde da Achadinha já dá sinais de degradação. Pinturas desgastadas, fissuras nas paredes e tectos comprometendo a segurança de quem lá está dentro ou por perto, despertaram várias reacções e protestos por parte dos utentes.

Devido ao estado de degradação e a problemas sérios na estrutura do centro, o mesmo deverá fechar as portas para melhorias das condições. Conforme indicou o Director do Centro, Odair Carvalho, os utentes vão ter de se deslocar ao Centro de Planeamento Familiar na Fazenda, zona da Fazenda.

Não se sabe ainda a duração das obras, contudo, esta foi a alternativa para que os utentes não ficassem sem cobertura médica. Odair garante que será provisório, somente até que a estrutura volte a estar em condições de receber os utentes.