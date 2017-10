Pena de prisão de três meses suspensa por tentativa de roubo

5/10/2017 03:35 - Modificado em 5/10/2017 03:35

O 1º Juízo do Tribunal da Comarca de São Vicente procedeu ao julgamento de um homem acusado do crime de roubo da forma tentada a uma residência na Ribeirinha.

De acordo com os autos do processo, no dia 20 de Setembro, Jorgino, de 40 anos, arrombou a porta de uma moradia e só não entrou porque ouviu a voz de uma criança e assustou-se e fugiu da casa.

Entretanto, a moradora da casa, durante o interrogatório como vítima, conta ao Tribunal que o homem bateu por duas vezes na porta e afastava-se depois, no intuito, segundo a mesma, de perceber se havia pessoas dentro da residência e, não ouvindo nenhuma resposta, empurrou a porta com os ombros por duas vezes até que esta cedeu e, só não entrou porque a filha ouvindo o barulho perguntou quem era e ele fugiu para trás da casa.

Com medo de ser atacada, a moradora disse que accionou a polícia que se dirigiu ao local e deteve o homem que ainda se encontrava perto do local. Este, abordado pela polícia disse que não fez nada de mal à senhora, tendo as autoridades constatado ainda que a fechadura estava arrombada e parte da porta também.

O acusado, ajudante de pedreiro de profissão, em sua defesa garantiu ao Tribunal que em momento nenhum tentou arrombar a casa, apenas embateu na porta de forma acidental e esta já se estava a mexer. De forma acidental porque dirigia-se a casa de um familiar e, como anda a coxear e tem de descansar, a porta desta moradia serviu de repouso e, no entanto, sem ter feito nada, viu-se a ser detido pela polícia e acusado de arrombamento e tentativa de roubo.

Contudo, o Tribunal entendeu que os factos apresentados e as versões da moradora e da polícia corroboraram a acusação e as provas conclusivas no processo pelo que foi acusado com uma pena de três meses, suspensa da sua execução por dois anos.