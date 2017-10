Luís Enrique é o novo treinador do Bayern Munique

5/10/2017 03:45 - Modificado em 5/10/2017 03:45

O treinador espanhol ex-Barcelona, Luís Enrique, foi apresentado como o novo treinador da equipa bávara sucedendo, assim, ao italiano Carlo Ancelotti que foi despedido após uma senda de maus resultados.

Após o despedimento do mítico treinador italiano, os alemães, rapidamente, apontaram baterias para Klopp do Liverpool e Tuchel ex-treinador do Dortmund, mas as escolhas acabaram por cair sobre o ex-treinador do Barcelona e espanhol Luís Enrique por indicação do conceituado treinador Pep Guardiola, ex-treinador do Clube agora ao serviço do Manchester City, ao Presidente do Clube, Rummenige.

O técnico espanhol chega ao Clube bávaro após vencer pelo Barcelona duas ligas dos campeões e duas ligas espanholas entre outros troféus. O treinador tem alguns dias agora para arrumar a casa, isto após a paragem para os compromissos das selecções e tem estreia marcada para o dia 14 de Outubro, quando receber no Alianz Arena, o Friburgo. Ao cabo de sete jogos disputados na liga alemã, o Bayern está na terceira posição com 14 pontos, os mesmos que o Hoffenheim e menos cinco do que o líder Dortmund.