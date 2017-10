Governo isolado : Sindicato Nacional dos Professores pede retirada dos manuais do mercado

O presidente do Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP), Nicolau Furtado, defendeu hoje a retirada do mercado dos novos manuais de Matemática do 1º e 2 º anos escolaridade, sob pena de se comprometer a aprendizagem dos alunos.

Em declarações à Inforpress, Nicolau Furtado disse que o SINDEP considera que esses manuais devem ser retirados e substituídos pelos antigos, até ao momento em que o Ministério da Educação estiver em condições de fazer manuais com conteúdos correctos.

“O SINDEP junta a sua voz com aos demais que já nos antecederam para a retirada desses manuais que certamente vão comprometer a aprendizagem do ensino e aprendizagem dos alunos”, afirmou o representante dos professores.

Nicolau Furtado sublinhou que nesta fase, o 1º e 2º anos de escolaridade, os alunos estão a dar o pontapé de saída, e que aprendendo errado fica eternamente comprometido a sua aprendizagem.

Por isso mesmo, condena a atitude da directora nacional do Ensino e da ministra da Educação que “querem manter os manuais no mercado” e sublinha que as erratas não são suficientes para colmatar os erros constantes dos manuais.

“As erratas não resolvem esses problemas porque os erros são tantos e são erros de conteúdos e por isso nós defendemos a retirada e a substituição desses manuais”, reiterou Nicolau Furtado, que afirmou que há no seio dos professores um sentimento de tristeza.

No livro de Matemática para o 1º e 2º anos, por exemplo, os erros começam na capa, onde está escrito “Matimatica Manual”, em vez de Manual de Matemática, sendo que no interior constam exercícios escritos em inglês, trocas na identificação de figuras (um hexágono passa a pentágono e vice-versa), exercícios de exemplo com resultados errados (2 x 3 = 12), entre outras falhas.

