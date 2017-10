Falcões do Norte confirmado na segunda divisão

4/10/2017 01:24 - Modificado em 4/10/2017 01:24

O Clube Desportivo Falcões do Norte viu-se confirmada a descida para a segunda divisão, decisão esta saída da assembleia-geral extraordinária realizada na sede da ARFSV, convocada pelo próprio Clube para o alargamento do campeonato da primeira divisão e chumbada por alguns clubes filiados da associação regional.

Na sequência da assembleia-geral extraordinária solicitada pelo Clube de Chã de Alecrim, quatro clubes votaram a favor da manutenção do Falcões na primeira divisão, seis votos contra e quatro clubes abstiveram-se. O Falcões do Norte viu, assim, consumada a descida para a segunda divisão pela primeira vez na sua história, um Clube com 57 anos de existência.

No entanto, o Clube deixou uma mensagem na sua página oficial do Facebook, lamentando o facto da equipa estar pela primeira vez na segunda divisão. “A nossa maior mágoa é saber que descemos de divisão por culpa excessiva de terceiros, nomeadamente, da Comissão de Gestão que esteve a gerir o futebol em São Vicente no final da última época e que, em nenhum momento soube fazer um mea culpa pelo enorme dano causado ao Falcões do Norte”, pode-se ler na publicação.

O Clube ainda pede o engajamento de todos os sócios, simpatizantes e população de Chã de Alecrim para unirem esforços em torno do mesmo, para darem a volta por cima e rapidamente voltarem à liga principal de São Vicente.