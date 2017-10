Obra de reabilitação no Tarrafal de São Nicolau gera muita satisfação

A Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau iniciou no passado dia 27 de Setembro, a reabilitação de trinta moradias, iniciativa enquadrada no Programa de Requalificação Urbana, Reabilitação e Acessibilidades – PRRA do Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH).

O Vereador do Desporto, Juventude, Habitação e Promoção Social da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, Adir Cruz, explica que este projecto contempla trinta habitações que foram submetidas a concurso e conta com três empreiteiros que vão reabilitar dez casas cada e a Câmara local vai comparticipar com areia, brita, transporte e mais alguns materiais em falta. Por sua vez, as famílias comparticipam com materiais como cofragens, algumas britas para quem tiver e mão-de-obra.

Para Adir Cruz, este projecto vem trazer muitas vantagens para o Município visto que muitas famílias dependem da pesca e muitos não conseguem ter uma vida estável para reabilitarem as próprias habitações mas que, com este projecto, muitos já conseguem reabilitar as suas moradias. “É um projecto com grande utilidade para os nossos munícipes”, sublinha o Vereador.

O mesmo sustenta que este projecto é para continuar, porque no Tarrafal a questão de habitações degradadas é bastante crítica. “Com este projecto e com o esforço da Câmara, vamos minimizando alguns problemas das habitações”, aponta.

Francisca da Cruz Conceição é uma das agraciadas com este projecto. Ela vivia com o marido e dois filhos num único quarto e teve, na segunda-feira, outro quarto e uma casa de banho cobertos na sua moradia pelo que se mostra muito satisfeita e agradece o acto.

“Sinto-me contente porque era só um quarto que tínhamos coberto. Agora, com o apoio, conseguimos cobrir mais um quarto e uma casa de banho e, sentimo-nos mais à vontade. Em tempo de chuva, tinha uma barraquinha onde cozinhava, mas agora tenho um lugar adequado para cozinhar e assim evitar de sair”, aponta Francisca.

Para a moradora do Tarrafal é um grande apoio o de beneficiar as pessoas que não têm condições para construir. “E, para mim, é uma grande ajuda e espero que continuem sempre assim a ajudar”, concluiu.