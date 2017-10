POST : as gralhas de Ulisses e as causas das causas das coisas

O primeiro-ministro veio num post tentar justificar o injustificável . Para ele o caso do Manual de Matemática não passa de gralhas e foco no erro da parte dos que criticam. Mas colocar num manual que o mês de Agosto tem 30 dias e que Dezembro tem 30 e Setembro tem 31 quando se prentende ensinar as crianças quantos dias têm os meses do ano não é uma sucessão de gralhas são erros graves e grosseiros e que devem ser corregidos. Mas o governo e o MpD preferem se defender politizando e partidarizando a questão justificando os seus erros com os erros cometidos pelo anterior governo . Ficamos a saber que é banal o ME produzir manuais com erros e assim não se pode responsabilizar e que nunca ninguém foi responsabilizado . Mas esta não é uma questaõ entre o ex. Ministério da Educação do PAICV e o Ministério da Educação do MpD. Esta é uma questão entre Ministério de Educação da República de Cabo Verde e os contribuintes que pagam aos funcinários do ME responsavéis pela ediçao dos manuais e por isso exigem responsabilidades . O governo em vez de dar o braço a torcer , pedir desculpas e reconhcer o erro opta pela desvalorização do problema e pelo braço de ferro . Então vamos ao braço de ferro e começamos com um post do cidadão António Sérgio Barbosa sobre

E AS CAUSAS DAS CAUSAS DAS COISAS?

Sobre a tão badalada “crise dos manuais escolares”, fiz um comentário que penso dever reproduzir aqui para destacar a gravidade da situação que, não sendo nova, é ainda mais grave e profunda.

Penso que a questão que interessa não é esta de justificar os erros e apontar culpados. Se sempre houve erros nos manuais, então o problema é bem mais “estrutural” e daí que o importante seja ver as causas, e sobretudo as causas das causas.

Centrar o debate sobre a culpa de um ou outro governo não interessa nada para resolver os problemas. Ganhar o debate político-partidário é algo bem menor do que fazer as perguntas certas para identificar os caminhos para a sua solução.

Porque é que existe esta prática de não rever devidamente todos os trabalhos? Como é que se poderia mudar este estado de coisas? Quem deve ter essa missão? Quem faz o controlo? Há relatórios de acompanhamento informados e esclarecedores? Há falta de meios e recursos ou trata-se do hábito de fazer as coisas para descarregar na lista de tarefas? Como incutir uma cultura de qualidade e não de mera realização de tarefas para cumprir o cronograma?

Enfim, há toda uma série de questões que para serem equacionadas e debatidas precisam de mais foco nas questões em si mesmas, menos preocupação em culpabilizar pessoas, mais conteúdo factual e analítico para todos entenderem o que está em causa.

No meu entender, o que está em causa não são as gralhas, nem os erros nos manuais, mas antes e acima de tudo uma maneira displicente e sem responsabilização real de fazer as coisas.

Grave e preocupante é o facto de o País ter cada vez mais gente formada e isto não se reflectir nem que seja no desempenho básico sem o qual todas as especializações não dão para resolver nada.

É tudo muito difuso e confuso na definição dos objectivos e prioridades de tal modo que a falta de avaliação faz parte da cultura social e política e o pior é que é disso mesmo que o povo gosta.

De que vale ter altos pergaminhos académicos se as competências básicas, o raciocínio lógico e prático, a comunicação relevante não fazem parte do desempenho das nossas elites?

Falei e disse, penso eu.

