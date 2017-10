Selecção efectua primeiro treino no Estádio Nacional com apenas 14 jogadores

3/10/2017 02:07 - Modificado em 3/10/2017 02:07

O primeiro treino dos “Tubarões Azuis” de preparação para o jogo frente ao Senegal agendado para o dia 07 deste mês, arrancou na segunda-feira no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, com Lúcio Antunes a contar apenas com 14 jogadores.

Devido à lesão de Platini sábado no Campeonato Romeno e da indisponibilidade do avançado Nuno da Costa por motivos pessoais, a Selecção fica assim à mercê de apenas um ponta-de-lança de raiz, Ricardo Gomes do Nacional da Madeira, que não esteve presente no primeiro treino. Treino este que contou com a presença de quatro jogadores residentes para colmatar as sete baixas no primeiro dia de preparação.

Dos 23 convocados, apenas 21 estão disponíveis para o jogo do próximo sábado e 14 marcaram presença no primeiro treino sob as ordens de Lúcio Antunes, visto que sete jogadores só se juntaram à comitiva nacional na segunda-feira à noite. São eles Ricardo Gomes, Wuilito Fernandes, Danilson da Cruz, Kevin Oliveira, Marco Soares, Vozinha e Héldon.

A preparação para o jogo continua esta terça-feira às 16:45 h no Estádio Nacional, com a presença dos 21 convocados, sendo que Lúcio Antunes vincou antes do treino que vai trabalhar apenas com estes jogadores para o jogo importante de sábado à tarde a contar para a quinta jornada do Grupo D de apuramento para o Mundial 2018 na Rússia.

O Grupo D é liderado pelo Burkina Faso com seis pontos, os mesmos que Cabo Verde. O próximo adversário de Cabo Verde tem cinco pontos e a África do Sul é o lanterna-vermelha do grupo com apenas um ponto, mas as duas selecções têm um jogo a menos. O jogo entre África do Sul e Senegal foi remarcado para Novembro do corrente ano.