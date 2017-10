O que se sabe até agora e o que falta saber sobre o ataque em Las Vegas

3/10/2017 01:56 - Modificado em 3/10/2017 01:56

Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas no ataque do atirador Stephen Paddock na noite deste domingo (1º, madrugada de segunda no Brasil) contra uma multidão que estava em um festival de música country em Las Vegas.

Durante o dia, vários detalhes foram divulgados sobre o massacre, como, por exemplo, a identidade do atirador, mas outros pontos ainda estão por esclarecer.

Abaixo, veja o que se sabe e o que ainda não se sabe sobre o caso:

Qual foi a motivação do atirador para o ataque?

Isso permanece sem ser esclarecido. O homem de 64 anos era um contador aposentado sem histórico criminal no estado de Nevada, onde vivia atualmente. “Era um cara rico que jogava vídeo-pôquer em cruzeiros”, descreveu seu irmão Eric, acrescentando que Stephen jogava pôquer apostando US$ 100 por mão e podia comprar o que quisesse. De acordo com o familiar, ele teria ganhado dinheiro investindo em imóveis.

Eric afirmou que o atirador não tinha qualquer vínculo político ou religioso. “Nada. Nenhuma afiliação religiosa, política. Ele só saía para passear”, disse. “Era apenas um cara normal. Algo se rompeu nele, algo aconteceu”, sugeriu.

O pai de Paddock se chamava Patrick Benjamin Paddock, e era um ladrão de bancos que figurou na lista dos criminosos mais procurados pelo FBI de junho de 1969 até maio de 1977, de acordo com a CNN. Segundo Eric, seu pai morreu há alguns anos.

Stephen Paddock, o atirador do ataque em Las Vegas, em foto não datada do arquivo de seu irmão, Eric (Foto: Arquivo pessoal/Eric Paddock via AP)

Como é possível um só homem matar e ferir tanta gente?

O ataque ocorreu no Route 91 Harvest Festival, um festival de música country na Strip — famosa rua repleta de hotéis e cassinos em Las Vegas. O atirador mirou a multidão de cerca de 22 mil pessoas a partir do 32º andar do Mandalay Bay, um famoso cassino e resort da cidade. Pelos vídeos divulgados, ele usou armas automáticas ou armas semiautomáticas adaptadas. No quarto de hotel, onde Paddock foi encontrado morto, havia 19 armas, segundo a polícia. Os tiros levaram pessoas em pânico a fugir do local correndo, em alguns casos pisoteando umas às outras enquanto policiais corriam para localizar e matar o atirador.

Quais armas foram usadas no ataque?

O xerife Joseph Lombardo, do condado de Clark, onde fica Las Vegas, disse que 19 armas foram apreendidas no quarto onde estava o atirador, de diversos calibres. No entanto, não está claro exatamente que tipo de armas eram. Especialistas brasileiros ouvidos pelo G1 disseram que os sons e a cadência das rajadas dos disparos indicam uso de armas automáticas ou armas semiautomáticas que sofreram adaptações para aumentar seu potencial destrutivo.

Uma autoridade fonte do “New York Times” disse que ele teria fuzis “no estilo do AR-15” e que haveria tripés no seu quarto para segurar as armas, uma maneira de superar o problema da grande distância do hotel até os alvos. Essas informações divulgadas pelo “Times”, no entanto, não foram confirmadas oficialmente.

O atirador teve alguma ajuda?

Até o momento, não há evidências disso. De acordo com o xerife Joseph Lombardo, não há nenhum indicativo de que o homem fosse ligado a algum grupo militante, e ele não era conhecido dos serviços de segurança. Autoridades afirmam que ele se suicidou após atirar contra a multidão.

A polícia chegou a dizer que uma mulher chamada Marilou Danley, de origem asiática, tinha viajado com o suspeito. Pouco depois, investigadores informaram que ela “não é mais procurada”.

“Investigadores fizeram contato com ela e não acreditam que ela esteja envolvida com o tiroteio”, disse a polícia em nota. Ela está em Tóquio no momento.

Há alguma participação de grupos terorristas no incidente?

O grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, por meio de sua agência de notícias Amaq. De acordo com a Amaq News, o atirador de Las Vegas teria se convertido ao islamismo meses atrás. No entanto, o FBI disse não ter encontrado evidência de ligação com terrorismo internacional. Em coletiva de imprensa, o xerife da polícia de Las Vegas, Joseph Lombardo, disse acreditar que não se tratava de um ataque terrorista.

Pessoas correm para deixar o local do festival de música country onde um atirador disparou sobre uma multidão em Las Vegas, nos EUA (Foto: David Becker/Getty Images/AFP)

É o pior ataque a tiros da história dos EUA?

Sim, o ataque deste domingo em Las Vegas já pode ser considerado o pior ataque a tiros da história moderna dos EUA. Segundo a polícia, pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas.

Globo