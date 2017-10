Ribeira Grande de Santo Antão e Ribeira Brava de São Nicolau são os Concelhos com mais idosos no país

3/10/2017 01:49 - Modificado em 3/10/2017 01:49

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no âmbito do Dia Internacional dos Idosos, 01 de Outubro, Cabo Verde tem 31.444 pessoas com 65 anos ou mais, com Ribeira Grande de Santo Antão e Ribeira Grande de São Nicolau, a acolherem a maioria da percentagem dos idosos do Arquipélago.

Dos 31.444 idosos com 65 ou mais anos, 12.306 refere-se ao número de homens nesta faixa etária o que corresponde a 39,3% da população de idosos, sendo que 19.037 corresponde ao número de mulheres, ou seja, 60,7% da população de idosos e que representa quase 6% da população total do país.

De todos os Concelhos do país, Ribeira Grande de Santo Antão e Ribeira Brava de São Nicolau são aqueles que mais idosos acomodam, com uma percentagem de 11,4% de acordo com os dados avançados pelo INE. A idade média dos idosos no país é de 77, 2 anos, sendo que 36,9% dos idosos são viúvos.