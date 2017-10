JPD Praia promove Workshop para colmatar lacunas na procura de emprego

3/10/2017 01:49 - Modificado em 3/10/2017 01:50

“Técnicas de Procura de Emprego” foi o tema de um Workshop promovido pela JPD

na manhã do passado sábado, dia 30, na Escola Primária da Zona de Ponta D’Água,

Praia. Segundo o Presidente da JPD, Alexandro Almeida, o fito desta iniciativa foi a

necessidade de oferecer oportunidades de emprego para os jovens tendo notado uma enorme lacuna quando a matéria é a procura do emprego.

O workshop vai-lhes permitir uma maior preparação, transmitindo técnicas que vão

melhorar o conhecimento em pontos que, algumas vezes, os jovens não acreditam ser relevantes.

“Muitos deles, mesmo tendo uma boa capacitação seja a nível técnico, profissional ou mesmo jovens com domínio de profissões artísticas adquiridas no dia a dia,

apresentam dificuldades”, refere.

O workshop foi dirigido pela especialista em Relações Públicas Comunitárias, Vera

Figueiredo e pelo coordenador da JPD Praia, Alexandro Almeida, Formador Profissional de Comunicação e Imagem. Alexandro Almeida espera que o workshop seja um contributo para os jovens à procura de emprego.