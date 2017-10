ME acha que o manual de “ Matimatica” onde 3x 2 são 12 não deve ser retirado do mercado .

O Ministério da Educação entende que não há motivos para retirar do mercado os manuais do ensino básico com erros ortográficos e de cálculos. A posição foi manifestada e pela directora nacional da educação.

Em conferência de imprensa para prestar esclarecimentos sobre as gralhas constatadas em manuais do ensino básico, Adriana Mendonça afirmou que se os livros forem retirados os alunos vão ficar sem material. O que se deve fazer, defende, é criar mecanismos de apoio aos professores e pais.

“Não há motivos aqui para justificar a retirada do manual de circulação. Se assim for vamos ter que retirar todos os manuais do mercado. Não vamos deixar as crianças sem manuais”, diz.

“O que se tem feito é trabalhar com os professores e disponibilizar mecanismos de apoio ao pais e à sociedade em geral para ajudar na superação dessas dificuldades do 2º ao 6º ano de escolaridade”.