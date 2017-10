MP manda libertar médicos detidos

3/10/2017 01:28 - Modificado em 3/10/2017 02:29

Ministério Público entendeu não haver critérios que de facto justificassem a detenção mandou soltar os três médicos do HBS que tinham sido detidos ,ontem de manhã pela PJ , acusados pelo Juiz Antero de Tavares de desobediência . A advogada Ronise Évora, porta-voz de um trio de advogados que defende os clínicos, disse que “Não sei se houve exagero por parte do juiz, sei que houve sim detenções. Parece é que os fundamentos é que não são legais e ainda bem que o Ministério Público assim entendeu”

A diretora clínica do Hospital Baptista de Sousa, Jamira Sousa, o psiquiatra Aristides da Luz e a clínica geral Suzete Ramos, foram detidos às 10:30, no hospital, e saíram do Tribunal, cerca das 13:30, debaixo de aplausos dos seus colegas médicos e de populares que se juntaram no exterior do edifício do Tribunal da Comarca de São Vicente.