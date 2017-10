Augusto Neves: Responde a oposição sobre dívidas e política habitacional da CMSV (com vídeos)

Na última semana a CMSV foi criticada pela UCID sobre a questão das condições de habitação da população de São Vicente. A UCID utilizou um exemplo de uma família, exemplificando as condições em que vivem. Situação que a UCID diz que não é única, mas que acontece por toda a ilha. Augusto Neves demostra projetos para “acabar” com as casas de lata em São Vicente.

Na mesma sequência Augusto Neves responde ao PAICV sobre o limite do stock da dívida municipal. Para o edil o stock da divida municipal está dentro dos limites. E promete responder ao líder do PAICV em São Vicente durante a sessão da Assembleia Municipal, ou numa conferência de imprensa.