Médicos do Hospital Baptista de Sousa contra a detenção dos colegas e prometem tomar medidas (com vídeo)

2/10/2017 13:17 - Modificado em 2/10/2017 13:31

Os médicos do Hospital Batista de Sousa ficaram supressos com a decisão do tribunal de detenção dos médicos. E como avança o porta-voz do grupo que as “razoes apontadas são inacreditáveis”.