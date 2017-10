PJ detém médicos sob acusação de desobediência a uma ordem judicial (com vídeo)

2/10/2017 13:13 - Modificado em 2/10/2017 13:34

A Polícia Judiciária cumpriu está manhã o pedido de detenção dos três médicos do Hospital Baptista de Sousa. A diretora clínica, Jamira Ramos, o psiquiatra, Aristides da Luz, e a clínica, Suzete Ramos. A detenção aconteceu por ordem do Juiz Antero Tavares prende-se com a acusação de desobediência a uma ordem judicial. Como explica o advogado João do Rosário foi uma medida ilegal. .