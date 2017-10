Eliana Lopes é a grande vencedora do concurso de vozes “Todo Mundo Canta” 2017

2/10/2017 09:27 - Modificado em 2/10/2017 11:02

Numa final disputada entre dez concorrentes, a jovem de 16 anos conquistou os jurados com a sua performance com as duas actuações da noite. Uma música nacional e outra internacional, requisitos do concurso para a final, que fizeram parte do repertório desta jovem que cantou e encantou com “As Águas”, composição de Lura e “Você me vira a cabeça” de Alcione. Tema que cantou na consagração do título de vencedora do TMC 2017.

Numa noite onde todas disputavam o almejado prêmio, sendo o para além de boa voz, a postura, afinação e outros, Eliana Lopes recebe de prêmio vinte e cinco mil escudos, mais a gravação de um vídeo de um single e ainda a representação da ilha de São Vicente no Nacional, agendado para Novembro.

Em segundo classificado ficou Dalila Melo e em terceiro Silvie Miranda, com os prêmios de quinze mil e dez mil escudos respectivamente

Ao todo desfilaram pelo palco do Hotel Porto Grande vozes, 10 candidatos e pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar do “TMC” é conquistado por uma concorrente do sexo feminino.

Em entrevista no final do concurso, esta diz que estava sem palavras para descrever o turbilhão de sentimentos que a assaltavam, afirma no entanto que era o que queria desde o momento que entrou no projecto, foi o seu objectivo principal e agora é preparar para a final nacional que se aproxima e acontece no dia 18 de Novembro.

Começou a cantar desde criança e agora com dezasseis anos pretende continuar no meio musical.

Por seu lado a organização do evento, Eurico Évora, diz estar satisfeito com a final e que estava a espera um grande espetáculo, o que aconteceu, apesar de todas as dificuldades e com o empenho de todos, esta foi uma das melhores, assegura.

Terminado o projecto em São Vicente, está agendado para Novembro a segunda edição do “TMC” nacional em parceria com os “departamentos culturais das câmaras municipais que estão a trabalhar para que esta segunda edição acontece de forma como está sendo planeada”, adianta Eurico Évora, que espera contar com a parceria da Câmara Municipal de São Vicente.

Avança ainda que o calendário para o próximo ano já está pronto e as inscrições arrancam de Janeiro a Fevereiro.

EC