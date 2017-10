São Vicente: zona económica especial é um projeto viável

A China viabilizou o estudo preliminar do projeto da Zona Económica Especial para a Economia Marítima, a ser sediado em São Vicente. O projeto de “grande iniciativa que vai mexer com tudo aquilo que é a economia marítima, desde portos, logística das pescas, transportes, estaleiros, formação, Escola do Mar, turismo”. A certificação é dada pelo Ministro Jose Gonçalves depois de sua deslocação a China, e mantido contatos com a empresa que lidera o projeto.

Este desenrolar de acontecimentos cria no Ministro uma certa satisfação com a viabilidade do projeto visto que o governo quer que a ilha tira proveito da sua vocação voltada para o mar, e das instituições ligadas ao sector existentes na ilha. Um projeto que o governo tem sublinhado a sua importância para a ilha de São Vicente. E a visão do governo é que seja “o maior empreendimento de forma harmoniosa e holística” a volta da economia ligada ao mar.

“Acordamos que o Ministério da Economia vai procurar recursos e conjuntamente efetuar o estudo, pois São Vicente é uma ilha com característica muito próprias e onde os eventos culturais, por exemplo, têm um papel muito importante em termos de emprego sazonal e que é pouco conhecido”,segundo José Gonçalves.

Essas foram notícias que o Governo trouxe da China, a quando da sua visita. Boas notícias para São Vicente prendem-se com o facto de um município chinês desejar, uma possível geminação com o município de são Vicente. Trata-se de uma ilha perto de Taiwan, no extremo do Oceano Pacífico, que designam de ilha-piloto”.

José Gonçalves veio a São Vicente para visitas a empreendimentos turístico e projectos ligados ao turismo sustentável, no âmbito da celebração do Dia Mundial do Turismo, celebrado na quinta-feira, 27.