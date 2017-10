“El Condor” arranca da melhor forma o campeonato após vencer a supertaça

Após a supertaça ganha, Ivan Almeida que milita no Anwil Wloclawek, arrancou da melhor forma possível o campeonato da Polonia ao vencer na primeira jornada o AZS Koszalin por 93-85.

O internacional Cabo-Verdiano continua a espalhar magia na Polonia e já vai em quatro jogos com o estatuto de melhor marcador de pontos da equipa, e na supertaça foi considerado o MVP do jogo e melhor marcador de pontos da equipa, e liderou o Top 10 de jogadas com um afundanço e teve ainda mais três jogadas incluídas no mesmo Top.

Com 21 pontos conseguidos na partida desta primeira jornada Ivan Almeida, contínua imparável e já tem estatuto de marcador de serviço da equipa, que nos momentos difíceis dos jogos aparece a magia do camisola 6 internacional Cabo-Verdiano para fazer a diferença e dar a vitória a sua nova equipa.