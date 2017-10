CENTRO EDUCATIVO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NASCE EM SÃO PEDRO LATADA

2/10/2017 02:55 - Modificado em 2/10/2017 02:55

A instituição das Irmãs Missionárias Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus foi inaugurada na tarde desta sexta-feira, 29, numa Eucaristia presidida pelo Cardeal Dom Arlindo Furtado.

O Centro Educativo do Sagrado Coração de Jesus nasceu no bairro de São Pedro Latada, cidade da Praia, uma zona que apresenta fortes carências. O espaço que iniciou o seu funcionamento no início deste ano lectivo, acolhe cerca de trezentas crianças, desde a pré-primária a alunos do 1º, 5º e 7º anos.

A comunidade de São Pedro Latada acolheu a iniciativa de bom agrado. Os moradores entrevistados por este site, afirmaram que o centro é uma “mais-valia para a população carente em vários níveis” e prometem cuidar do espaço e valorizá-lo.

A Eucaristia solene de inauguração do Centro Educativo aconteceu na tarde de ontem, 29, e foi presidida pelo Cardeal Dom Arlindo.

A Irmã Maria do Carmo, directora do Centro, vê também nesta iniciativa uma oportunidade para as crianças da zona. A mesma assegura “excelência” e “qualidade” baseadas nos valores católicos da educação.