POST : ME vira Matemática “ MATIMATICA” e 3×2 passa a ser 12

2/10/2017 02:51 - Modificado em 2/10/2017 02:51

Depois da capa do caderno “ KUMI BEBI” vem o pior .Um manual editado pelo Ministério de Educação cheio de erros . Escrever “ MATIMATICA” em vez de Matemática num manual é grave mas pode ser desculpável . Mas ensinar num manual de matemática que 3 X 2 são 12 é imperdoável. Se o IGAE não retirar os manuais de circulação por um motivo qualquer , nem que seja para impedir a chacota ou outra coisa qualquer , então o Ministério da Educação deve faze-lo já ! Por que não conseguimos entender como o ME deixou esse manual chegar as escolas . A propósito como se escreve Matemática em espanhol ?

Eduino Santos