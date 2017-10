Miriam Rocha eleita Rainha de Bateria do Montsú

Numa noite cheia de brilho, ousadia, simpatia, beleza e atitude por parte das cinco concorrentes, Miriam Rocha, a candidata número 1 foi a escolhida pelos jurados do concurso para “comandar” a bateria do grupo no Carnaval 2018.

Na final, disputada num dos hotéis da Cidade lotado de apoiantes de todas as participantes, numa disputa que mobilizou a tribo do Carnaval do Montsú, Miriam Rocha destacou-se das restantes e conquista o posto mais invejado do samba do grupo Monte Sossego, apesar de alguma contestação do público que defendia a escolha de outra candidata.

Considera o Grupo Monte Sossego como uma família que a acolheu de braços abertos e, por isso, com a conquista do posto de Rainha de Bateria de Monte Sossego, promete que vai disputar o almejado posto dos campeões do Carnaval 2017.

Questionada sobre como recebeu o prémio, Miriam diz que estava preparada para a disputa da coroa de Rainha de Bateria. “Vim com muita garra, porque o concurso estava muito equilibrado e estou super, hiper, mega feliz por esta conquista”, disse a vencedora do final do concurso.

E agora, a “baixinha” como foi apelidada durante o concurso, diz que tem muita responsabilidade sobre os ombros, que pretende continuar o trabalho que tem feito até agora e correr atrás da conquista do título de Rainha de Bateria do Carnaval de São Vicente 2018.

Esta foi a primeira edição do concurso de Rainha de Bateria do Grupo Carnavalesco Monte Sossego.

Foram três etapas do concurso: primeiro com fato de banho, onde as candidatas de maió desfilaram os seus belos corpos e arrasaram a multidão que não deixava de mostrar o seu entusiasmo à própria escolhida, sendo uma das mais aplaudidas nas provas, na segunda etapa, de short e blusa, as garotas mostraram desenvoltura e atitude.

Na última prova, a ser avaliada pelos jurados, a do samba ao som da bateria do grupo, as candidatas revelaram muito samba no pé, mas no final, Miriam Rocha bateu todas as adversárias.

Ainda foi apresentado, antes da escolha dos jurados, o enredo do Carnaval 2018: “As Grandes Civilizações”.

Em 2018, o Grupo Carnavalesco Monte Sossego irá levar ao sambódromo do Mindelo toda a sua “Nobreza” com uma viagem às maiores civilizações da história, defende o carnavalesco Valdir, a quem está entregue a concepção artística do enredo.

Vai ser trilhada uma nova viagem com o objectivo de ser um marco da história do Carnaval do Mindelo. De volta ao passado, desde o nascimento das civilizações aos povos que se destacaram durante a história, refere Valdir que, no entanto, não levanta o pano sobre as civilizações que serão retratadas pelo grupo no próximo Carnaval.