Daylene Rocha: Representar o Monte Sossego como rainha de bateria será o culminar de um sonho

30/09/2017 17:09 - Modificado em 30/09/2017 17:09

A desfilar no carnaval desde de criança, esta jovem que sempre representou o grupo carnavalesco Monte Sossego, uma das figuras do grupo, uma das musas que já desfilou apenas com pintura corporal e que prefere estar no chão a sambar, vai esta noite disputar, com mais quatro candidatas o posto de rainha de bateria.

Diz que não se vê a representar outro grupo já que “os índios”, como é chamado a agremiação, é uma família onde todos se sentem bem.

“Podem esperar um Daylene simpática, com muito brilho, simpatia e muito samba no pé.