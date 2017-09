Jocy Afonso disputa pela segunda vez o posto de Rainha de Bateria

Entronada Miss São Vicente e Miss Cabo Verde 2017, Jocilene Afonso, que em 2013 foi rainha da bateria do grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte, vai agora disputar o posto do grupo Monte Sossego, juntamente com mais quatro candidatas.

Este online esteve a conversa com as outras candidatas que falaram sobre a sua participação neste concurso, as suas expectativas e desafios, no entanto não foi possível dar continuidade a esta figura do carnaval mindelense, por diversos motivos alheios a nossa responsabilidade.

Jocy Afonso, de 30 anos de idade é a candidata número cinco do concurso escolhida por sorteio pela organização.

Monte Sossego que é o detentor do titulo do carnaval 2017, vai pela primeira vez levar a concurso cinco jovens que numa disputa equilibrada, segundo a organização, vão disputar o cargo de rainha de bateria do grupo em 2018, no sambódromo mindelense, a vencedora irá disputar o titulo de rainha de bateria do carnaval de são Vicente.

Vany Ramos é a atual detentora do título, conquistado pelo grupo Carnavalesco cruzeiros do Norte.