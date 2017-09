Wendy Simone: “o carnaval faz parte de mim”

Com 22 anos de idade, será a segunda candidata a enfrentar o público e os jurados do concurso mostrando todo o seu talento e energia, numa noite, que pela primeira vez vai consagrar por concurso a rainha de bateria que irá “comandar” a batera do Grupo Carnavalesco Monte Sossego.

São três etapas do concurso que Wendy Simone juntamente com as outras concorrentes terão a chance de mostrar o seu valor.

Sendo a mais jovem de todas, diz que sempre foi apaixonada pelo carnaval e que a festa do “rei momo” é quase tudo para ela e representar Monte Sossego, o grupo da sua zona é gratificante e de enorme orgulho. E por isso promete um bom show esta noite, com muito samba, brilho e energia.