Falcões: Pedido de alargamento da liga discutida esta segunda-feira

30/09/2017 10:12 - Modificado em 30/09/2017 10:12

Aproxima a próxima época desportiva e os Falcões do Norte preparam a nova época, ainda com assuntos pendentes. Com um novo treinador a equipa já treina desde 18 de Setembro. João Dias, presidente do clube, avança que o clube tem preparado a próxima época da melhor forma possível.

“Neste momento a nossa realidade é disputar o campeonato da 2ª divisão e assim sendo o nosso único objetivo passaria por subirmos novamente a 1ª divisão”, sendo este o objetivo primário do clube. No entanto ainda “existe uma hipótese de manter na 1ª divisão através de um alargamento do número de Clubes”, como avança. E no caso de este facto acontecer, para João Dias o objetivo passa pela manutenção, e ir o mais longe possível na taça de São Vicente, independentemente de estar na primeira ou da segunda divisão.

A próxima época ainda está pendente do desfecho da última temporada. “Para nós foi uma enorme deceção pois nós testemunhamos o esforço da equipe em recuperar o enorme atraso pontual que já trazia, tendo em conta a péssima 1ª volta que efetuamos, e depois sermos rebaixados por uma infelicidade e por uma situação para a qual não contribuímos minimamente, obviamente que deixa a todos nós tristes pois”, como desabafa, lamentando o facto da descida, já com 57 anos de historia nunca tinha descido, e ainda, pela forma como aconteceu.

E para o presidente fica o sentimento de injustiça, por que “foi um processo que teve vários episódios, que durou vários meses com tomadas de decisões conscientes de várias entidades em que nós, em momento algum, tivemos uma intervenção direta”. Reconhece que nada foi feito com intenção de prejudicar os Falcões do Norte, mas a “forma como o processo desenrolou e pelo azar que tivemos do jogador em causa não ter participado no jogo da 2ª volta contra nós, consequentemente ficamos penalizados de uma forma bastante dura e que julgo não merecíamos por tudo aquilo que temos feito”.

Para solucionar o problema o clube propõe o alargamento da liga para nove clubes. E o clube solicitou uma assembleia geral extraordinária para os clubes votarem sobre a proposta. A proposta é par ao alargamento da liga para nove clubes, incluindo os Falcoes. Este pedido é baseado em dois fundamentos: a) “Primeiro, repor de alguma forma aquilo que julgamos ter sido uma “injustiça” pela forma que nós fomos despromovidos a 2ª divisão”, segundo o presidente; b) “Como é do conhecimento público já foi admitido dois novos membros de direito da ARFSV que são o Estoril e a Uni Mindelo, que obviamente têm a pretensão de competirem no escalão sénior e consequentemente iniciarem participando no campeonato da 2ª divisão e com isso passamos a ter 16 Clubes filiados”. Esse alargamento poderia ser definitivo como avança com a proposta, o que implicaria mais competitividade nos dois campeonatos.

Essa proposta segundo o clube não alteraria a disponibilidade de horários dos jogos, em que continuaria ter quatro jogos semanais das duas divisões, uma proposta que reconhece implica que um clube fica sem jogar.

“Assim, com esta proposta que reiteramos tem mais do que condições para passar a ser definitiva, implicará que no final do campeonato o último classificado desça a 2ª divisão e o penúltimo classificado disputará a liguilha com o 2º classificado da 2ª divisão como tem isso no formato de 8 clubes. Julgamos que a nossa proposta já vai no sentido de abinício resolver a questão da eminente participação competitiva dos dois novos Clubes (Estoril e Uni Mindelo) pois, caso não ocorrer o alargamento, um campeonato da 2ª divisão com 8 Clubes traria enormes constrangimentos, nomeadamente em termos de horários, pois, um dos jogos teria de ser jogado ou no Sábado de manhã as 10:00 ou na sexta-feira a tarde”, como explana João Dias.

O sentimento é que os clubes estão abertos e recetivos a este prova, e a marcação da assembleia é uma evidencia, segundo João Dias, já que avança que os clubes já demostraram sua solidariedade com os Falcoes do Norte, mas reconhece que alguns clubes da primeira divisão ainda estão receosos, pelo facto de descer duas equipas na próxima época.

“Nós já fizemos uma análise exaustiva da situação e prevendo a entrada do Estoril e da Uni Mindelo na próxima época, na nossa opinião e tendo em conta os recursos atuais da ARFSV, nomeadamente em termos de disponibilidade de campo para os jogos da 1ª e 2ª divisão, não temos a menor dúvida de que o formato de 9 clubes na 1ª divisão e 7 na 2ª divisão é o que melhor se adequa aos interesses e competitividade do futebol em S. Vicente”.

E a não acontecer o clube sente que poderia ser contraproducente, nomeadamente nas jornadas decisivas do campeonato em que equipas já sem objetivos e consequentemente desmotivadas poderiam ter faltas de comparência nos jogos de Sábado de manhã ou sexta-feira a tarde.

Para João Dias foi uma época atípica no futebol com “vários casos graves” que nunca foi previsto que acontecessem, com o “cúmulo” da situação que foi da Federação de Futebol, deixando sua solidariedade com a equipa do Mindelense. “A nível interno em S. Vicente tivemos o caso Ken que foi um dos motivos que levaram a queda por falta de quórum, da anterior Direção da ARFSV e que o seu desfecho com o Acórdão da FCF veio atingir de forma dramática o nosso Clube por termos apanhado por tabela como se diz na gíria popular”. Para Dias o os falcoes não estão contra nenhum clube “tão-somente” querem dar sua contribuição para o futebol.

Uma nova direção foi eleita para comandar o futebol em são Vicente, a lista teve o apoio dos Falcões, e demostra confiança no trabalho que pode vir a ser realizado pela nova direção. “Entretanto, se os Clubes não aprovarem a nossa proposta, obviamente que acataremos com toda a serenidade a decisão emanada da Assembleia que é soberana, sem prejuízo de eventualmente darmos a nossa opinião de acordo com aquilo que vier a acontecer na referida Assembleia”.

A assembleia extraordinária acontece esta segunda-feira.