Leisa Correia promete muito espetáculo e brilho no concurso de Rainha de Bateria do Montsú

29/09/2017 20:43 - Modificado em 29/09/2017 21:20

Candidata número quatro, Leisa Correia de 29 anos, natural de Monte Sossego, diz que se candidatou ao posto porque sendo esta a primeira vez que o grupo lança concurso e sempre quis “comandar” a bateria do Grupo carnavalesco Monte Sossego.

Apaixonada pela festa do “Rei Momo” e, depois de ter representado em 2015 a Escola de Samba Tropical, após vencer concurso, chegou a vez de tentar envergar o manto de Rainha de Bateria da sua zona.

Diz que podem esperar de si muita alegria, samba no pé e um bom espetáculo de todas as candidatas, porque todas estou preparadas para uma bela noite de brilho. Pode não ser a escolhida, mas independentemente de vencer ou não, irá representar o grupo como uma das musas, afirma esta candidata que sente gratificada por representar a família Montsú.