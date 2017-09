Lúcio Antunes chama Heldon

29/09/2017 20:39 - Modificado em 29/09/2017 20:46

O jogador cedido pelo Sporting ao Vitória de Guimarães parece ter recuperado a boa forma e, em dois jogos como titular pela equipa vimaranense esta época “Nhuk” marcou um golo e fez duas assistências o que motivou esta chamada para a selecção de Cabo Verde.

O internacional Cabo-Verdiano que há tempo muito estava afastado das convocatórias de Cabo Verde, e nesta última antes do jogo com o Senegal convocatória esta divulgada segunda-feira por Lúcio Antunes “Nhuk” não fazia parte do lote dos escolhidos.

Ora a boa exibição de domingo com o Marítimo onde foi o homem do jogo e, nesta jornada europeia de quinta-feira frente ao Konyaspor parecerem ter feito mudar as ideias ao técnico nacional que decidiu incluir nesta sexta-feira Heldon na convocatória. O certo é que o jogador “talismã nacional” está de volta e está e em boa forma, pelo que será uma mais-valia para fazer frente a poderosa selecção do Senegal que conta nas suas fileiras com muitos jogadores da elite mundial.

A selecção nacional começa a preparação para o jogo do dia 07 de Outubro a contar para a penúltima jornada, segunda-feira 02, e até quinta-feira os treinos estão agendados para as 16:45 no estádio Nacional, com direito a quinze minutos abertos para a comunicação social antes de cada treino. O último treino dos “Tubarões Azuis” antes da partida de sábado, está agendado para sexta-feira as 09:30 minutos.

A comitiva senegalesa tem previsto a chegada a Capital do país, quinta-feira 05, de Outubro pelas 11 horas. O jogo está marcado para as 16:30 no estádio Nacional.