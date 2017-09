Dia Mundial da Música é a data da finalíssima do Concurso de Vozes ‘Todo Mundo Canta 2017’

29/09/2017 03:44 - Modificado em 29/09/2017 03:44

A organização justifica a escolha da data, 01 de Outubro, exactamente pela importância que tem e, tratando-se de um concurso musical, nada mais certo do que essa data.

Durante cinco edições, o concurso ‘Todo Mundo Canta’ tem pautado pelo crescimento e ganhando cada vez mais visibilidade a nível local e nacional, afirma a organização do evento, que promete uma final bem disputada e recheada de “boas vozes”.

Depois de diversas galas, chega agora a hora da verdade e de mostrar o trabalho de todos esses meses em que estiveram envolvidos no projecto.

São dez candidatos, sete concorrentes femininos e três masculinos, que subirão ao palco no domingo, 01 de Outubro, com as vozes afinadas e cheios de talento, mas apenas um deles pode ser o vencedor máximo da noite.

Concorrentes à altura e com um nível competitivo equilibrado. São eles Dailene Silva (Monte Sossego) – Dalila Melo (Lazareto) – Divânia Wahnon (Fonte Meio) – Edénio Fonseca (Madeiralzinho) – Eliana Lopes (Madeiralzinho) – Júlio Costa (Madeiralzinho) – Riziane Silva (Fonte Francês) – Roberto Roque (Chã de Alecrim) – Rute (Fernando Pó) – Silvie Miranda (Monte Sossego).

O TMC pretende continuar a ser o viveiro de novos talentos da música e promete revelar novos talentos.

O TMC 2016 consagrou Dainira Veríssimo como a grande vencedora da edição de 2016.

O Dia Mundial da Música comemora-se anualmente a 1 de Outubro. A data foi instituída em 1975 pelo International Music Council, uma instituição fundada em 1949 pela UNESCO que agrega vários organismos e individualidades do mundo da música.

Neste dia decorrem vários concertos em todo o país, de forma a celebrar dignamente a efeméride.