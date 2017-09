Carlo Ancelotti despedido do comando técnico do Bayern Munique

29/09/2017 03:39 - Modificado em 29/09/2017 03:54

O mítico treinador italiano Carlo Ancelotti já não é treinador da equipa alemã, isto após o desaire frente ao PSG por 3-0, na noite de quarta-feira, na segunda jornada da Liga dos Campeões Europeus.

A notícia do despedimento de Ancelotti do actual campeão germânico chegou na quinta-feira através de um comunicado do clube no seu sítio oficial. A pesada derrota no Parque dos Príncipes por 3-0 frente aos parisienses, foi a gota de água que faltava para tal cenário.

A equipa que tem dominado o futebol germânico nos últimos anos, soma quatro vitórias, uma derrota e um empate, um registo abaixo do esperado devido ao potencial do plantel de Munique colocando, nesta altura, a equipa na terceira posição, atrás do líder Dortmund e Hoffenhein.

Numa altura em que Willy Sagnol vai assumir temporariamente os destinos do clube, a imprensa alemã já aponta candidatos à sucessão de Ancelotti como é o caso do alemão Jurgen Klopp, antigo treinador do Dortmund e actual treinador do Liverpool.