Mindelact 2017 homenageia FestLuso do Estado do Piauí, no Brasil

29/09/2017 03:17 - Modificado em 29/09/2017 03:58

De 3 a 11 de Novembro, a ilha de São Vicente recebe a 23ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo. Este ano, o Festival Mindelact 2017 vai homenagear o FestLuso, Festival de Teatro Lusófono, que decorre todos os anos em Teresina, Estado do Piauí, no Brasil.

De acordo com a organização em nota de imprensa, a direcção da Associação Artística e Cultural Mindelact afirma que a escolha se deve ao facto de Teresina se ter tornado palco mundial da lusofonia e ter promovido a circulação de grupos e artistas, entre os quais, muitos de Cabo Verde.

“O Festival Internacional de Teatro do Mindelo ou Festival Mindelact, pela sua repercussão nacional e internacional, tem aproveitado para homenagear artistas ou instituições que têm contribuído para alimentar esta cultura de afectos, decisiva nestes tempos actuais para promover a circulação de artistas e espectáculos entre países irmãos”.

Este ano, o certame decorrerá sob o signo da Arte, da Alma e do Afecto e a organização almeja triplicar o número de espectadores em relação aos anos anteriores.

O FestLuso, Festival de Teatro Lusófono, nasceu em 2008 depois de mais de 10 anos de preparação e pensamento de conceito. A proposta tem sido provocar um intercâmbio continuado entre os 8 palcos lusófonos: Brasil, Angola, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné-Bissau e a recém-acolhida região da Espanha, Galícia.