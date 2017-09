Carlos Gomes é candidato a presidência da UCID

29/09/2017 03:13 - Modificado em 29/09/2017 03:14

Carlos Gomes apresenta publicamente a sua candidatura à presidência da UCID. “Há muito que ponderava candidatar-me a esse cargo tão importante para a vida do partido mas, razões de várias ordens não me permitiram antes”, avança Gomes.

O candidato revela que quando entrou para o partido acreditava que poderia ser Governo num horizonte de dez anos, mas “já lá vão cerca de dezoito anos” e ainda nada, apesar de ter “dado o melhor de si”.

Uma das razões que levaram Carlos Gomes a apresentar a sua candidatura, baseia-se na necessidade de “renovar o partido e renovar para crescer”. Gomes considera que “a actual direcção já deu o seu máximo e apresenta sinais de cansaço”. Daí a vontade de se candidatar a Presidente da UCID.

“Nós os militantes, sentimos que a actual direcção está cansada, assim como a população cabo-verdiana”, como sublinha Gomes, acrescentando que “se está na politica para servir o povo e não para se ser servido pelo povo”. Com estas razões, lança no Sal a sua candidatura com o lema “mudar para poder vencer”.

“Com a ideologia da UCID e a nossa forma de fazer política, de certeza que Cabo Verde estará melhor, mais justo e desenvolvido. Pois, para a UCID e para mim, enquanto houver um cabo-verdiano insatisfeito, o partido vai continuar a batalhar para o bem-estar dos cabo-verdianos”.

Carlos Gomes tem 52 anos está na UCID desde 1999, tendo adquirido o seu cartão de militante em 2000. Já fez parte dos órgãos do partido e como eleito municipal desempenhou as funções de Vereador do Ambiente na Câmara Municipal de São Vicente.

As eleições estão marcadas para o mês de Novembro.