Calabaceira: Jovem morto à facada tinha sido ameaçado por um grupo de delinquentes

29/09/2017 03:06 - Modificado em 29/09/2017 03:50

De acordo com as investigações do NN, o jovem Gelson residente na zona de Calabaceira e esfaqueado na madrugada da passada quarta-feira, 27, por um grupo de “Thugs” na zona de Safende, foi várias vezes ameaçado de morte.

Familiares da vítima que não se quiseram identificar com receio de represálias, afirmaram ao NN que Gelson não pertencia ao grupo de delinquentes, mas que teria sido várias vezes ameaçado de morte.

Contudo, sabe o NN que o jovem terá sido esfaqueado durante um confronto entre dois grupos rivais, o de Safende e o de Calabaceira. O mesmo veio a falecer horas depois de ter dado entrada no Hospital Agostinho Neto.

Pessoas próximas da vítima avançam que o jovem pertenceu no passado a um grupo de “Thugs” mas que há algum tempo teria abandonado a equipa.

Entretanto, a decisão de deixar o grupo veio tarde demais, uma vez que a promessa do grupo rival veio a concretizar-se, roubando a vida de mais um jovem.

Infelizmente, a violência na cidade da Praia e um pouco por todo o país, tem resultado no aumento dos casos de homicídio que, de forma lamentável, têm marcado profundamente as famílias e a imagem de Cabo Verde.