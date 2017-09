Santo Antão: buscas pelo homem desaparecido estendem-se a toda a Ilha

29/09/2017 02:56 - Modificado em 29/09/2017 02:59

Mário José Delgado, conhecido por Tenta, está desaparecido desde segunda-feira, 18, na zona de Afonso Martinho na Ribeira Grande e, neste momento, as autoridades estenderam as buscas por toda a Ilha.

“Tenta” é natural da Ribeira Alta mas reside na zona de Afonso Martinho na Ribeira Grande onde, desde a passada segunda-feira, não é visto pelos moradores locais e familiares, que desde então apelam a todos na busca pelo idoso de sessenta e três anos.

Segundo algumas fontes, Mário Delgado padece de problemas mentais e, quando foi visto pela última vez estava vestido com uma camisa creme, calças azul-escuras e estava descalço. Este Online, através de um familiar do desaparecido, soube que supostamente “Tenta” poderá ter sido visto na quarta-feira na Cidade do Porto Novo por um morador local mas, devido aos distúrbios que enfrenta, não poderá saber ao certo onde se encontra, pelo que as autoridades locais estenderam as buscas não só na Ribeira Grande mas também nos outros Concelhos da Ilha, principalmente no Porto Novo.

Até à presente data, a família e amigos não sabem o que terá acontecido a Tenta que se encontra desaparecido há já quase onze dias, por isso, a preocupação em torno do seu desaparecimento é muita, pelo que pedem a todos para unirem esforços no sentido de ajudarem na sua busca.