Rainha de Bateria : Miriam Rocha promete o máximo e brilhar pela família Montsú

29/09/2017 02:51 - Modificado em 29/09/2017 02:51

Disputando pela primeira vez o posto de Rainha de Bateria de um grupo carnavalesco mindelense, Miriam Rocha, de 24 anos, é a primeira candidata a desfilar e a mostrar o seu talento na primeira edição do concurso de Rainha de Bateria do Grupo Carnavalesco Monte Sossego.

Considera o Grupo Monte Sossego como uma família que a acolheu de braços abertos e, por isso, este sábado vai disputar o almejado posto dos campeões do Carnaval 2017.

São cinco candidatas que concorrem ao posto e acredita que a disputa está bem equilibrada e qualquer uma delas tem a oportunidade de vencer e, para ganhar, vai apostar no samba no pé, na beleza, na sensualidade, no brilho, na elegância e na simpatia que vão estar presentes, este sábado no Hotel Porto Grande. E promete um bom espectáculo entre todas.