Liga Europa: Heldon assiste mas Vitória de Guimarães perde frente ao Konyaspor

29/09/2017 02:32 - Modificado em 29/09/2017 03:09

O Vitória de Guimarães perdeu, na quinta-feira, frente ao Konyaspor, na Turquia, por 2-1, o jogo a contar para a segunda jornada da Liga Europa, num jogo em que o internacional cabo-verdiano Heldon alinhou durante os noventa minutos.

Os vimaranenses vinham de uma vitória importante no campeonato português, frente ao Marítimo por 2-1, graças à inspiração de “Nhuk” mas, nesta segunda jornada da Liga Europa, nem a boa fase por que passa o jogador cabo-verdiano que assistiu Carlos Hurtado no único golo “vimaranense” neste jogo, ajudou para contornar a força turca.

Após o empate caseiro a uma bola na primeira jornada do Grupo I ante o Salzburgo, a equipa comandada por Pedro Martins não teve discernimento necessário e saiu da Rússia com uma derrota e é, neste momento, o lanterna-vermelha do grupo com apenas um ponto conquistado.

Com a liderança do grupo na posse do Salzburgo com quatro pontos, na próxima jornada da Liga Europa agendada para o dia 19 de Outubro, os vitorianos visitam o Marselha do luso-cabo-verdiano Rolando que ocupa a segunda posição com três pontos.