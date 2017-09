Liga dos Grupos do Carnaval toma as rédeas do Carnaval Mindelense

28/09/2017 12:28 - Modificado em 28/09/2017 18:15

Os grupos oficias do carnaval de São Vicente já estão organizadas oficialmente numa liga.Isto para juntos continuarem a trabalhar no desenvolvimento do Carnaval. A primeira novidade mostra que a organização do carnaval passa a ser s feita agora pela Liga, como avança o porta-voz da liga e presidente do grupo Monte Sossego, António “Patxa” Duarte.