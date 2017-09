Santo Antão: Agricultores da Costa Leste reanimados com o ano agrícola

28/09/2017 03:18 - Modificado em 28/09/2017 03:18

A nova praga do milho em Cabo Verde, a lagarta-do-cartucho-de-milho, cientificamente conhecida como Spodoptera frugiperda colocou em causa toda a cultura do milho deste ano, levando a sérias preocupações por parte dos agricultores das localidades atingidas mas, com as precipitações registadas nos últimos dias e que levaram ao desaparecimento da praga, os agricultores viram renovadas as próprias esperanças.

As precipitações registadas nos últimos dias na Costa Leste de Santo Antão são sinónimo de alegria para os agricultores das várias localidades da Ribeira Grande.

Algumas zonas foram afectadas pela praga, com muitas plantações danificadas, o que gerou muitas preocupações, levando inclusive uma comitiva do Ministério da Agricultura e Ambiente a visitar algumas das localidades acompanhada por especialistas da FAO, tendo procedido à distribuição de panfletos e informações para alguns agricultores locais que aproveitaram para manifestar as próprias preocupações relativamente a esta nova praga que assola as plantações do milho.

Neste momento, a evolução da praga estagnou e os agricultores já se encontram na fase da monda do milho e dos outros produtos agrícolas, e estão esperançosos numa boa faina agrícola para este ano, caso tudo se mantiver normal.