Basquetebol: Anwil Wloclawek de Ivan Almeida vence a Supertaça da Polónia

28/09/2017 03:15 - Modificado em 28/09/2017 03:15

O internacional cabo-verdiano Ivan Almeida estreou-se, nesta quarta-feira, com uma vitória no primeiro jogo oficial da época na Polónia, na Supertaça ao vencer o Zielona Gora por 92-89.

Ivan Almeida ainda não completou um mês na Polónia na equipa do Anwil e já vai dando cartas com bons jogos realizados, uma vez que em dois jogos particulares foi o melhor “marcador de pontos” da equipa e na Supertaça disputada na quarta-feira frente ao Zielona, num jogo muito difícil e que teve direito a prolongamento, “El Condor” não facilitou e ajudou a equipa a conseguir o primeiro título da nova época.

Num jogo difícil para ambas as partes, a equipa de Ivan Almeida liderou o primeiro período vencendo por 26-17, mas a resposta no segundo período do Zielona chegou por números expressivos: 18-29. No terceiro período, com mais equilíbrio, o Anwil conseguiu vencer por 19-18, tendo registado o mesmo equilíbrio no quarto e último período com a equipa de Almeida novamente a vencer, desta feita, por 16-15, o que motivou o empate a 92-92 no final da partida. No prolongamento, o Anwil conseguiu mesmo a vitória no jogo e na Supertaça, ao vencer por 13-10, terminando o jogo com o resultado de 92-89.

“El Condor” arranca assim em grande estilo na Polónia, onde o campeonato “Ekstraliga” arranca este fim-de-semana e a equipa do Anwil vai receber no seu reduto, no sábado, a equipa do AZS Koszalin.