Cidade da Praia regista três assassinatos em menos de uma semana

28/09/2017 02:57 - Modificado em 28/09/2017 03:32

A capital do país tem registado frequentes casos de homicídios. Em menos de uma semana, três jovens foram mortos. O último assassinato ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 27, na zona de Calabaceira.

De acordo com a Polícia Nacional, trata-se de um jovem na casa dos 20 anos. Não se sabe ainda em que circunstância ocorreu o assassinato. A vítima, conhecida por Gelson terá sido esfaqueada até à morte.

As autoridades continuam no terreno para identificarem o agressor que se encontra a monte.

Os casos de homicídio têm sido frequentes na ilha de Santiago. É a terceira vítima em menos de uma semana.

No passado dia 22, um jovem delinquente foi morto a tiro na zona de Safende quando tentava assaltar uma residência. O morador, por acaso um agente da polícia, disparou um tiro que lhe foi fatal.

Ainda no dia seguinte, em São Salvador do Mundo, o jovem Elvis de 20 anos, foi morto à facada na sequência de um desentendimento com outro jovem.

A agressão aconteceu durante o show dos filhos do artista Belo Freire em São Salvador do Mundo, no interior da ilha de Santiago.