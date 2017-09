Ministro da Economia garante mais três aviões para a TACV

28/09/2017 02:55 - Modificado em 28/09/2017 02:55

O turismo tem sido a aposta do Governo que persegue a meta de um milhão de turistas a visitarem o país. A mobilidade é uma das vias para alcançar o objectivo, tanto interno como o acesso do exterior ao país.

Como avança o Ministro José Gonçalves, “como próximo passo dentro dos próximos meses, mais três aviões” que se vão juntar ao outro da TACV, e, “eventualmente, para mais de dez ou onze que vão dinamizar o turismo”. O Governo demonstra confiança no hub aéreo, cuja base será criada na ilha do Sal e que “vai mobilizar milhões de turistas”. Os transportes, como adianta o Ministro, são a aposta para conseguir alcançar a meta de turistas a visitar o país.

“Achamos que no término do mandato, poderemos ter mais de um milhão de turistas e as tendências têm demonstrado isso”. O Governo quer que o truísmo “seja de facto um recurso renovável e não esgotável” para o país.

“Queremos desenvolver um turismo sustentável que crie riqueza, que crie empresas, que desenvolva de forma responsável o património cultural e ambiental para que seja um recurso renovável e não esgotável”. Neste sentido, o Ministro fala de “grandes opções dadas pelo plano estratégico”. O Governo tem recolhido subsídios para firmar o plano.

A solução do problema dos transportes aéreos, doméstico, regional e internacional, a segurança, a distribuição de recursos para os municípios são alguns pontos do plano.