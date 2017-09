Vinte e dois finalistas selecionados para a final do Cabo Verde top Models Awards 2017

27/09/2017 10:10 - Modificado em 27/09/2017 17:05

Na primeira edição do evento “Cabo Verde Tourism Awards 2017, que se realiza já no dia 30 de Setembro serão conhecidos os “Cabo Verde top Models Awards 2017”, em Santa Maria, ilha do Sal.

Este evento que além de dar a conhecer os galardoados dos Prémios de Excelência, o “Cabo Verde Tourism Awards”, também irá escolher entre os vinte e dois finalistas na categoria Excelência Top Model/Cabo Verde Fashion Week 2017, o que não será tarefa fácil para os jurados do evento.

Os vinte e dois concorrentes, doze femininas e os dez masculinos vão apresentar com o objetivo de se garantirem com as verdadeiras características para quem quer se afirmar no “showbiz “ da moda.

Depois de serem escolhidos durante os castings que arrancaram no dia 09 de Setembro, agora os concorrentes estão formação e outras atividades que irão culminar no dia 30.

De São Vicente seis candidatos, três casais a representar a ilha. Um casal de modelos de Santo Antão e também de São Nicolau. Uma finalista da ilha da Brava, dois casais da Boavista, uma do Fogo e três casais da ilha do Sal.

O evento irá acontecer na Ilha do Sal, em Santa Maria.

Nesta primeira edição, do “Cabo Verde Tourism Awards” serão eleitos 3 vencedores, por cada categoria, distinguidos pelos Galardões Ouro, Prata e Bronze. Haverá lugar, também, à atribuição de prémios e menções honrosas, segudno a organização do evento.

Os vários nomeados estão a concorrer a categorias como:

Excelência Hotel, Excelência Aparthotel, Excelência Resort, Excelência Alojamento Rural, Excelência Restauração, Excelência Agencias de Viagens, Excelência Companhias Aéreas, Excelência Média Internacional Divulgação Turística, Excelência Media Nacional MelhorTurismo/Mais Cabo Verde, Excelência Programa de Marketing Global Anual, Excelência Animação Turística, Excelência Top Model/Cabo Verde Fashion Week 2017, Excelência Conceito de Oferta Turística, Excelência Música da Marca Turística, Excelência Região Turística, Excelência Projeto de Desenvolvimento Turístico do Ano, Excelência Projeto de Turismo Sustentável e Excelência Inovação.